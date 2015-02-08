Заявленный сепаратистами митинг в Мариуполе против мобилизации не состоялся

Об этом сообщил народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

”Громко заявленный митинг мариупольских сепаратистов с протестом против мобилизации закончился не начавшись», - написал он.

По его мнению, ”видимо остатки мариупольских сепаратистов не захотели быть зафиксированными на фото и видео и предпочли отсидеться по домам, не смотря на яростные призывы поводырей из российских спецслужб в соцсетях, - выйти и заявить свой протест против мобилизации, проводимой хунтой”.

Читайте такжеБоевики обстреляли окрестности Мариуполя: погиб один военный, двое ранены”Думаю, что так отныне будет и всегда! Живешь в Украине, но любишь Россию больше - собирай манатки и вперед на Колыму!”, - добавил Геращенко.

Он также подчеркнул, что в Мариуполе вместо митинга против мобилизации на площади прошел митинг сторонников Украины. «Было от 300 до 500 человек», - написал Геращенко.