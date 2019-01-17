Верховная Рада назначила стипендии для самых талантливых молодых ученых

Ежемесячная денежная выплата составляет 2 тысячи гривень.

Верховная Рада Украины назначила 30 стипендий для самых талантливых молодых ученых, ежемесячный размер которой составляет 2 тыс. грн каждая.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты приняли постановление «О назначении в 2019 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых» (регистрационный номер 9411).

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За это решение проголосовали 238 народных депутатов. Происходило несколько голосований, поскольку изначально не хватало голосов для поддержки, так как в сессионном зале было мало народных депутатов.

Во время окончательного голосования некоторые депутаты из фракции "БПП" голосовали за своих отсутствующих коллег. В частности, нажимал несколько кнопок для голосования народный депутат из фракции "БПП" Андрей Немировский.

Ранее УНИАН сообщал, что украинец победил на научном конкурсе в Мексике, предложив технологию очистки воды от нефти.