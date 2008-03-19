Тимошенко: инфляция формировалась последние полтора года

Правительство получит первые позитивные результаты антиинфляционных мер через полгода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Нам нужно полгода для того, чтобы притормозить инфляционные процессы. Это нормальный экономический процесс, и такого не бывает, чтобы за две недели сокращалась инфляция, которая формировалась последние полтора года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в 2007 году при правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА инфляция составила 17%.

«Мы работаем над этим, программа антиинфляционных мер полностью реализуется, но я хотела бы, чтобы к власти не приходили такие правительства, которые оставляют такие гиперинфляционные процессы, с которыми потом приходится героически бороться. Я хотела бы, чтобы каждое правительство было ответственным и оставляло следующему правительству нормальную инфляционную ситуацию», - подчеркнула глава правительства.

Справка УНИАН. В госбюджете на 2008 год инфляция планируется на уровне 9,6%.