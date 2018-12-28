В Харькове полиция задержала 20 криминальных авторитетов, которые собрались на поминках "вора в законе"

Сейчас идет проверка на возможность их причастности к совершению преступлений на территории города Харькова и области.

Харьковская полиция задержала 20 криминальных авторитетов, которые собрались на поминках местного "вора в законе" Васи Коржа.

Как сообщил председатель харьковского управления НацполицииОлег Бех на своей странице в Facebook, среди задержанных - также "вор в законе" и местный авторитет "Валерсон".

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"Харьковские оперативники помешали собранию криминальных авторитетов. В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Коржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции. Задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности", - написал Бех.

Он отметил, что сейчас продолжается проверка на возможность их причастности к совершению преступлений на территории города Харькова и области.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Киеве задержали "вора в законе" из Грузии.