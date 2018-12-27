Кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате - КГГА

Кинотеатр "Киев" является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, и целевое назначение кинотеатра меняться не может.

Кинотеатр «Киев» продолжит свою работу в нынешнем формате. Об этом сообщила директор Департамента культуры Диана Попова.

«Кинотеатр продолжит свою работу в том же формате, что и сейчас. Любые другие заявления – домыслы, не более. Фестивальный профиль в контексте меморандума между КГГА и кинофестивалем «Молодость» так же будет ключевым», – подчеркнула Диана Попова.

Кроме того, постоянные обращения арендатора в комиссию по вопросам собственности по уменьшению арендной ставки вызывают сомнения относительно его платежеспособности.

«Город просто не может ставить под угрозу дальнейшую работу этого легендарного кинотеатра. Поэтому для оперативного и эффективного управления имуществом общества, предложено включить «Киев» в сеть «Киевкинофильм». Мы не можем себе позволить даже предположить, что работа кинотеатра может быть остановлена», – добавила Диана Попова.

Напомним, кинотеатр «Киев» является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, и целевое назначение кинотеатра меняться не может. Кроме того, перед заключением договора аренды, балансодержатель должен сначала заключить охранный договор с Департаментом охраны культурного наследия, в котором также будет прописано целевое назначение здания – кинотеатр.

Диана Попова подчеркнула, что все кинотеатры, которые находятся в сети КП «Киевкинофильм» демонстрируют устойчивое развитие и эффективную работу.

Следовательно, в сеть входят кинотеатры «Алмаз», «Факел», «Луч», «Подснежник», «Старт», «Лира», «Салют», «Лейпциг», «Флоренция», «Киевская Русь», «Им. Т. Шевченко», «Киото», «Ленинград» («Днепр»), «Загреб», «Братислава», «Краков» и «Молодежный».

На обновление материально-технического состояния коммунальной сети кинотеатров только в 2018 году было выделено 20 млн из городского бюджета.