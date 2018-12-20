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В КОВДе работает около 15% бывших «беркутовцев» - председатель Нацполиции

12:11, 20 декабря 2018
Общество
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В Корде работает около 15% бывших «беркутовцев» / фото УНИАН

В подразделении полиции Корпус оперативно-внезапной действия (КОВД) работает около 15% бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут».

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

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По его словам, количество работников КОВДа - это около 350 офицеров, сам департамент имеет значительно больший штат. В штате департамента также работники, выполняющие вспомогательные функции - водители, связисты, дежурные частей. В общей сложности около 800 человек.

Князев отметил, что в КОВДе на сегодня работает около 15% бывших сотрудников милиции, которые работали в спецподразделениях, в том числе «Беркут», и имеющие стаж работы в таких подразделениях более 5 лет.

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Теги: #Нацполиция#КОРД#экс-беркутовцы