Полякова и Астафьева в помятых платьях решили бороться со смертями на дорогах (видео)

Известные украинские певицы Надя Дорофеева, Оля Полякова, Tayanna, Мишель Андраде и Даша Астафьева снялись в предновогодней фотосессии "Помятая, но живая!".

Надя Дорофеева, Оля Полякова, Таянна, Мишель Андраде и Даша Астафьева - в мятых вечерних платьях. Известные украинские певицы снялись в предновогодней социальной фотосессии. Ее название - "Помятая, но живая!".

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Эта кампания вот-вот стартует в Украине и она призвана приучить украинцев к элементарному - пристегивать ремень безопасности.

Известные украинские певицы Надя Дорофеева, Оля Полякова, Tayanna, Мишель Андраде и Даша Астафьева снялись в предновогодней фотосессии "Помятая, но живая!".

Эта социальная кампания скоро стартует в Украине. Она призвана приучить украинцев к элементарному - пристегивать ремень безопасности. Сейчас это делает лишь каждый четвертый водитель в Украине.

Даша Астафьева с ужасом вспомнила ночь, когда она отдыхала на заднем сидении и машина лоб в лоб столкнулась с другим авто. Тогда никто не был пристегнут.

"Я выпрыгнула и побежала полем. Босая, по полю", - поделилась артистка.

Даша отделалась испугом. А вот когда еще 18-летняя Оля Полякова сидела без ремня возле водителя, от столкновения она разбила голову и три месяца провела в больнице.

"Был синий глаз. Потом оно почему-то перешло на другой глаз, и у меня было два синих глаза, которые не открывались. Это было очень страшно", - вспомнила певица, у которой на память о том событии остался шрам возле левой брови.