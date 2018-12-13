Группа 1+1 медиа обеспокоена манипуляциями со стороны провайдеров телевизионной услуги

Ниже приводим полный текст заявления группы компаний 1+1 медиа.

Группа 1+1 медиа, как весомый участник телевизионного рынка Украины, глубоко обеспокоена искажением фактов провайдерами телевизионной услуги касаемо несоответствия ранее озвученной медиагруппами стоимости тарифных пакетов, которая будет действовать до момента кодирования спутникового сигнала.

Медиагруппы и провайдеры ранее уже договорились и официально сообщали на индустриальных мероприятиях о том, что в период насыщения рынка оборудованием для приема закодированного сигнала спутника, стоимость базовых тарифных пакетов, включающих национальные телеканалы, будет социальной и приемлемой для населения. Поэтому мы считаем, что многочисленные заявления от провайдеров, которые глубоко удивлены озвученной некоторыми участниками рынка стоимостью национальных тарифных пакетов за 29 грн./мес. до момента кодирования, является откровенной манипуляцией и ярким примером двойных стандартов.

«Для того, чтобы стимулировать переход спутниковых FTA абонентов на 4 КАС телевизионные тюнеры, с помощью которых они смогут продолжить получать доступ к национальным телеканалам после кодирования сигнала, мы заблаговременно позаботились о насыщении рынка сеттопбоксами, и 1+1 медиа, как и остальные медиагруппы, уже неоднократно озвучивали свою единую рыночную позицию - до кодирования тарифные предложения, которые фактически включают набор национальных телеканалов, должны иметь невысокую и приемлемую для абонентов стоимость», - прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения 1 + 1 медиа.