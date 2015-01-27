Украинские студенты сняли видеообращение к студентам РФ: "сомневайтесь и проверяйте"

На видео студенты Национального авиационного университета, Киевского политехнического института, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киевского национального экономического университета заявляют о том, что Украину и Россию разделяет лишь информационный шум, пишет Радио Свобода.

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«У нас в стране сейчас идет война, у нас в стране сейчас гибнут и ваши, и наши солдаты, умирают мирные жители. Мы призываем вас поднять информационную завесу - проверяйте то, что слышите, сомневайтесь в том, что видите. Между нами километры непонимания - сказки про фашистов, Правый сектор и бандеровцев», - отмечают студенты.

«На самом деле нас разделяет информационный шум. Мы призываем вас быть лучшими представителями народа - не засоряйте себя фейками и дезинформацией, думайте, сомневайтесь и проверяйте», - добавляют в обращении студенты.

В то же время результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что большинство россиян доверяют тому, как федеральные телеканалы освещают события в Украине, и отрицают пропагандистский характер новостей.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе, а также в том, что российские военные воюют на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает. Россия заявляет, что на Донбассе нет российских военных, но есть «добровольцы».