В Авдеевке и Дзержинске под обстрелом погибли трое мирных жителей – МВД

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Всю ночь боевики обстреливали Авдеевку и Дзержинск. Погибли 3 человека», - написал он.

«В Дзержинске снаряд террористов попал в частное домовладение. Найдена мертвой женщина, 88 лет», - сообщил Аброськин.

Читайте такжеСамая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево, боевики наращивают ударные группы - ИС

Кроме этого, в Авдеевке после осмотра разрушений на улице Королева следственно-оперативная группа горотдела милиции обнаружила семейную пару, которая погибла в результате пожара из-за попадания снаряда.