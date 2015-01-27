В Авдеевке и Дзержинске под обстрелом погибли трое мирных жителей – МВД
14:43, 27 января 2015Война
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В Авдеевке и Дзержинске Донецкой области погибли 3 человека в результате ночного обстрела боевиков.
REUTERS
Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
«Всю ночь боевики обстреливали Авдеевку и Дзержинск. Погибли 3 человека», - написал он.
«В Дзержинске снаряд террористов попал в частное домовладение. Найдена мертвой женщина, 88 лет», - сообщил Аброськин.
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Кроме этого, в Авдеевке после осмотра разрушений на улице Королева следственно-оперативная группа горотдела милиции обнаружила семейную пару, которая погибла в результате пожара из-за попадания снаряда.
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