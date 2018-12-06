Именем погибшего в теракте героя Украины Шаповала назвали улицу в Киеве

Кроме того, площадь Новороссийскую в Днепровском районе столицы переименовали в площадь Черниговскую.

Киевсовет переименовал четыре столичные улицы. В частности, улица Механизаторов в Соломенском районе переименована в улицу Генерала Шаповала.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня на заседании Киевсовета поддержало большинство депутатов.

Так, ул. Механизаторов в Соломенском районе переименована в ул. Генерала Шаповала; переулок Советский в этом же районе - в пер. Константина Михальчука; ул. Толстого в Деснянском районе - в ул. Владимира Беца; площадь Новороссийскую в Днепровском районе - в площадь Черниговскую.

Кроме того, переулку в Деснянском районе, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана, дано название переулок Ковтуновский.

Также, согласно решению горсовета, сквер в Соломенском районе возле площади Петра Кривоноса, где установлен паровоз-памятник, решено назвать Железнодорожный.

Напомним, командир ВЧ спецназначения ГУР Минобороны генерал-майор Максим Шаповал погиб 27 июня 2017 года в Киеве, в результате подрыва его автомобиля. 7 сентября президент Петр Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание героя Украины.

В 2014-2015 годах Шаповал выполнял задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины в зоне АТО, принимал участие в освобождении от боевиков нескольких населенных пунктов.