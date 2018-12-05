"Парад трусов": сеть взбудоражили прелести Насти Каменских (фото)

Многим подписчикам понравились откровенные кадры Насти Каменских, но некоторые сочли их вульгарными.

Украинская певица Настя Каменских буквально «завалила» Instagram кадрами своего выступления на M1 Music Awards 2018.

Читайте такжеБез белья и с накладками в зубах: Настя Каменских шокировала сеть новым образом

На опубликованных снимках артистка появилась в очень откровенном наряде, подчеркивающем все прелести певицы.

«Голозадая певица года», «Попа, как у Ким», «Украинская Бейонсе», «Наряд, конечно, капец», «Настя, в бордель», «Пускай в стрингах выходит», «Парад трусов», «Она – певица или порнозвезда?», - пишут в комментариях.

Напомним, Настя Каменских на M1 Music Awards 2018 исполнила несколько своих хитов "Ломала", "Попа, как у Ким", "Peligroso" и "Тримай". Девушка эпатировала публику откровенными танцами.