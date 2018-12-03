Предупреждение для Овнов и вознаграждение для Дев: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Перед некоторыми знаками зодиака на этой неделе откроются неплохие возможности.

Астрологи составили гороскоп на неделю 3-9 декабря для всех знаков Зодиака.

О чем предупреждают светила каждый из знаков зодиака, читайте в гороскопе "Фактов".

ОВЕН. Велика вероятность в предстоящий период конфликтных ситуаций, поэтому вам стоит пустить в ход все свои дипломатические таланты, чтобы избежать разногласий с коллегами и руководством. Старайтесь не браться за выполнение сверхзадач.

ТЕЛЕЦ. Перемены, которые неизбежно произойдут в вашей жизни будут, к счастью, приятными. Так что расслабьтесь и не нервничайте по пустякам. Вполне вероятно, что получите доступ к источнику ценной информации.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасное время для самореализации наступает в вашей жизни, а это значит, что стоит собраться и взяться за воплощение в жизнь задуманного. Ваши идеи будут по достоинству оценены руководством, возрастет авторитет и влияние на окружающих.

РАК. Успех в делах гарантирован вам только в том случае, если сумеете превратить своих противников в союзников. Будьте терпимы и вежливы в разговоре даже с теми, кто производит на вас не самое лучшее впечатление. Не отказывайтесь от поддержки близких.

ЛЕВ. Ходить по протоптанное тропе, как известно, удобно, но не всегда верно. К тому же не исключена вероятность наступить второй раз на одни и те же грабли. Вполне можете рассчитывать на предложение о новом сотрудничестве. Для воплощения своей мечты все цели хороши.

ДЕВА. Напряженная работа может ослабить ваши силы, но порадует вознаграждение, которое неизбежно получите. Скрытые проблемы могут стать очевидными, но есть шанс принять своевременные меры по их решению. Старайтесь выкроить время для отдыха.

ВЕСЫ. Достаточно неплохие возможности открываются перед вами. Нужно только собраться и не тратить свои силы попусту. Не сбрасывайте со счетов информацию, доступ к которой неожиданно получите. Свою точку зрения следует отстаивать непременно, но делать это нужно осторожно.

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СКОРПИОН. Есть шанс совершить прорыв к новым высотам. Правда, это возможно только в тому случае, если вам будет оказана поддержка влиятельного лица. Сосредоточьте все свои усилия на работе, благодаря которой сумеете существенно улучшить свое материальное положение.

СТРЕЛЕЦ. Возможно, вам захочется сбросить себя весь груз обязанностей, но именно сейчас делать это не рекомендуется. За вас вашу работу никто не сделает, поэтому настройтесь соответствующим образом. Избегайте интриг и сплетен.

КОЗЕРОГ. Разбираться со старыми проблемами не очень-то приятно, но в настоящее время у вас другого выхода просто нет. Желательно не пренебрегать мелкими поручениями, ведь не исключено, что именно благодаря им сумеете добиться отличных результатов.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит игнорировать знаки, которые посылает вам судьба, поэтому проявите свои способности наблюдателя, человека, который умеет логически мыслить и сопоставлять имеющиеся факты. Чтобы избежать авантюр, ограничьте общение с незнакомыми людьми.

РЫБЫ. Лучше сделать одно дело, но отлично, чем хвататься за все сразу и ничего не довести до конца. В глазах начальства старайтесь быть как можно незаметнее и скромнее — такая политика поможет вам добиться желаемого.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.