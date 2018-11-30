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"Как похудела": Настя Каменских показала аппетитные формы в откровенном наряде

08:53, 30 ноября 2018
Общество
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Настя Каменских показала тело / фото instagram.com/kamenskux

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Фото она выложила в Instagram. На фото Настя Каменских показала стройное тело в лифе и парео золотого цвета. Фанаты сравнивают Каменских с Клеопатрой.

"Клеопатра", "Хорошо похудела", "Напоминает египетскую принцессу", "Афродита украинской эстрады", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских показала новое фото с Потапом.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских