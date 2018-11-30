"Как похудела": Настя Каменских показала аппетитные формы в откровенном наряде
08:53, 30 ноября 2018Общество
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Новый откровенный наряд Насти Каменских восхитил сеть - фанаты сравнивают ее с Клеопатрой.
Настя Каменских показала тело / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских показала фигуру в откровенном наряде со съемок клипа на песню LOMALA.
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Фото она выложила в Instagram. На фото Настя Каменских показала стройное тело в лифе и парео золотого цвета. Фанаты сравнивают Каменских с Клеопатрой.
Вы знаете, как я люблю экспериментировать с образами и каждый раз удивлять вас Это один из моих самых любимых луков из клипа #LOMALA А как вам? Какой из моих последних образов понравился вам больше всего? Кстати, уже в эту субботу я снова удивлю вас на @m1_musicawards Ждёте? Earrings - @apartment_13 Photo by @moi_sofism
"Клеопатра", "Хорошо похудела", "Напоминает египетскую принцессу", "Афродита украинской эстрады", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских показала новое фото с Потапом.
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