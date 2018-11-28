В день введения военного положения на Черниговщине задержали мужчину со снимками ж/д-объектов
В Черниговской области сегодня правоохранители задержали мужчину, который фотографировал железнодорожные объекты.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.
Согласно сообщению, внимание сотрудников Менского отдела полиции привлекла подозрительная активность одного из пассажиров поезда, который двигался в направлении государственной границы Украины.
Правоохранители помешали мужчине фотографировать инфраструктурные объекты и прервали его путешествие, высадив на станции.
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По данным полиции, 29-летний мужчина из другого региона Украины за последнее время почти с десяток раз пересекал государственную границу в северном и северо-восточном направлениях. При себе он имел несколько электронных устройств с подробными фотографиями объектов инфраструктуры железной дороги.
Полицейские передали задержанного мужчину и собранные им материалы сотрудникам Службы безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки.
Как сообщал УНИАН, в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.