В день введения военного положения на Черниговщине задержали мужчину со снимками ж/д-объектов

Внимание сотрудников полиции привлекла подозрительная активность одного из пассажиров поезда, который двигался в направлении государственной границы. Нарушителя передали сотрудникам СБУ.

В Черниговской области сегодня правоохранители задержали мужчину, который фотографировал железнодорожные объекты.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно сообщению, внимание сотрудников Менского отдела полиции привлекла подозрительная активность одного из пассажиров поезда, который двигался в направлении государственной границы Украины.

Правоохранители помешали мужчине фотографировать инфраструктурные объекты и прервали его путешествие, высадив на станции.

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По данным полиции, 29-летний мужчина из другого региона Украины за последнее время почти с десяток раз пересекал государственную границу в северном и северо-восточном направлениях. При себе он имел несколько электронных устройств с подробными фотографиями объектов инфраструктуры железной дороги.

Полицейские передали задержанного мужчину и собранные им материалы сотрудникам Службы безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки.

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