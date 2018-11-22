Умер известный украинский переводчик Виктор Шовкун

В 2005 году писатель выпустил роман "Жизнь в абсурде".

В возрасте 73 лет ушел из жизни известный украинский писатель и переводчик Виктор Шовкун.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Леся Шовкун.

"Нет больше у меня папы. Виктор Шовкун. 14.03.1945 - 22.11.2018", – написала она.

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Виктор Шовкун переводил тексты с английского, французского, испанского, итальянского и португальского языков. Он стал известным своими переводами произведений классиков мировой литературы Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Маркиза де Сада, Альбера Камю, Габриэля Гарсиа Маркеса, Агаты Кристи, Эдгара По и многих других. Кроме того, он работал и над произведениями современных авторов: Стивена Кинга, Пауло Коэльо и Дэна Брауна.

В 2005 году писатель выпустил авторский роман "Жизнь в абсурде".

Шовкун является лауреатом первой премии имени Лукаша «Ars Translationis», премии имени Сковороды и премии имени Максима Рыльского.