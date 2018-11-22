Начальника винницкой ГФС и его заместителя подозревают в участии в коррупционной преступной группе

По подсчетам экспертов, деятельность организации нанесла ущерб государству на более чем 305 миллионов гривень.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении участникам преступной группы, в составе которой были начальник Главного управления фиксальной службы в Винницкой области, его заместитель и приближенные к нему лица.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, целью деятельности преступной организации было получение неправомерной выгоды от коммерческих структур, которые осуществляют экспортно-импортные операции.

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"Так, в течение 2015 – 2017 годов в результате систематического содействия с должностными лицами ГУ ГФС в Винницкой области и ГФС Украины из корыстных побуждений ряду подконтрольных коммерческих структур, которые уклонились от уплаты налогов, путем совершения незаконных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции (орехи, бобовые культуры), которую в дальнейшем экспортировали подконтрольным нерезидентам по заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, такие коррупционные схемы нанесли ущерб государству на более чем 305 миллионов гривень.

Участникам организации инкриминируются семь статей Уголовного кодекса Украины. Сейчас сообщено о подозрении четырем лицам, в том числе начальник винницкой ДФС и его заместитель.

Директору ряда подконтрольных коммерческих структур избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 40 миллионов гривень. Один из организаторов преступной группы объявлен в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве на взятке попался чиновник антикоррупционного департамента горсовета.