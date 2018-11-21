На Житомирщине против "евробляхеров" возбудили дело за блокирование дорог

Полиция сообщила, что сегодня на Житомирщине к акции протеста и перекрытию трасс в регионе присоединились 100 человек (50 автомобилей).

В Житомирской области по факту блокирования дорог владельцами автомобилей на еврономерах полиция открыла производство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП в Житомирской области, сегодня в области к акции протеста и перекрытию трасс в регионе присоединились 100 человек (50 автомобилей).

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При этом из-за блокирования дорог водителями нерастаможенных автомобилей движение на автодорогах области частично ограничено в селе Грозное Коростенского района (трасса М-07) и селе Березино Житомирского района (Трасса М-06).

На сегодняшний день полиция уже открыла и расследует уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций в рамках статьи 279 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, вчера в Житомирской области из-за проведения владельцами автомобилей на еврономерах акции «За доступное авто» было затруднено движение на трассе международного значения Киев-Чоп.