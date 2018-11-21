Британия будет готовить военно-морские и воздушные силы Украины

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании отметил, что систематические украинско-британские встречи сейчас чрезвычайно важны.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии расширит подготовку украинских военнослужащих в рамках операции Orbital с привлечением личного состава Военно-морских и Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, во время официального визита в Великобританию министр обороны Степан Полторак провел встречу с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

В частности, Уильямсон отметил, что систематические украинско-британские встречи сейчас чрезвычайно важны, поскольку во время диалога стороны узнают о реальной ситуации в Украине, а также о том, какую именно помощь Вооруженным силам Украины могут предоставить партнеры.

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"Находясь на линии соприкосновения в Украине, я увидел, с каким мужеством украинцы защищают свою землю. Это заслуживает уважения. Мой взгляд относительно дальнейшего сотрудничества такой: наши люди должны работать как можно больше и теснее бок о бок - это лучший пример для взаимопонимания, обмена опытом и интеграции Украины в трансатлантическое сообщество", - заявил Уильямсон.

"Поэтому мы планируем расширить сотрудничество в рамках операции «Орбитал», привлекая к тренингам личный состав ВМС и ВС Вооруженных сил Украины. Нам предстоит усилить целенаправленную помощь для украинских Вооруженных сил чтобы улучшить их оперативные возможности в видах и родах войск", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Великобритания создала должность военно-морского атташе для содействия повышению оборонного потенциала Военно-морских сил Украины.

22 сентября Уильямсон заявил, что Великобритания до конца 2018 года усилит военную поддержку Украины, направив Королевский морской флот, и в следующем году увеличит присутствие патрулей своего флота в Черном море.