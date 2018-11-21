На заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма
08:46, 21 ноября 2018Общество
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Депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.
Во время заседания ТСК использовали карту Украины без Крыма / скриншот "Главред"
В ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады для проверки фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах был использован слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.
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Трансляцию мероприятия вел телеканал 112 Украина, сообщает "Главред".
Во время обсуждения был показан слайд "Состояние вооружения в 2005–2010 годах" с изображением только материковой части страны.
При этом депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.
Как сообщал УНИАН, украинское издательство выпустило детскую книгу с изображением Крыма в составе РФ.
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