На заседании в Раде воспользовались картой Украины без Крыма

Депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.

В ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады для проверки фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 годах был использован слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.

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Трансляцию мероприятия вел телеканал 112 Украина, сообщает "Главред".

Во время обсуждения был показан слайд "Состояние вооружения в 2005–2010 годах" с изображением только материковой части страны.

При этом депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.

Как сообщал УНИАН, украинское издательство выпустило детскую книгу с изображением Крыма в составе РФ.