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Растрепанная Лобода покорила сеть новым фото

20:34, 19 ноября 2018
Общество
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Снимок Лободы понравился подписчикам / фото instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она предстает в черной кофте. На фото волосы Лободы растрепаны и распущены, ее взгляд устремлен в сторону.

"Супер", "Шикарная девушка", "Красоточка!", "Лучшая", "Очень красивая", "Красота", "Роскошная", "Идеальная", "Этот взгляд", - пишут в комментариях.

Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.

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Теги: #фото#Светлана Лобода