Растрепанная Лобода покорила сеть новым фото
20:34, 19 ноября 2018Общество
622 0
Светлана Лобода привела сеть в восторг своим новым фото.
Снимок Лободы понравился подписчикам / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, порадовала фанатов новым фото.
Читайте такжеЛобода восхитила сеть фото в мини-платье
Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она предстает в черной кофте. На фото волосы Лободы растрепаны и распущены, ее взгляд устремлен в сторону.
"Супер", "Шикарная девушка", "Красоточка!", "Лучшая", "Очень красивая", "Красота", "Роскошная", "Идеальная", "Этот взгляд", - пишут в комментариях.
Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter