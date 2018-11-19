Растрепанная Лобода покорила сеть новым фото

Светлана Лобода привела сеть в восторг своим новым фото.

Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, порадовала фанатов новым фото.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем она предстает в черной кофте. На фото волосы Лободы растрепаны и распущены, ее взгляд устремлен в сторону.

"Супер", "Шикарная девушка", "Красоточка!", "Лучшая", "Очень красивая", "Красота", "Роскошная", "Идеальная", "Этот взгляд", - пишут в комментариях.

Ранее поклонники заметили украинскую певицу Светлану Лободу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.