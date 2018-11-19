Парубий подтвердил, что Объединительный собор состоится в Киеве в начале декабря

27-29 ноября в Стамбуле состоится Синод Вселенского патриархата, который утвердит текст томоса для Православной церкви в Украине.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что Объединительный собор состоится в Киеве в начале декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Как отметил Парубий, сегодня утром он «из Вселенской патриархии получил информацию» и считает нужным «поделиться с вами, потому что это касается будущего Украинской поместной православной церкви - 27-29 ноября в Стамбуле состоится Синод Вселенского патриархата, который утвердит текст томоса для Православной церкви в Украине».

Как заявил председатель парламента, под этим томосом поставят подписи все члены Синода Константинопольской православной церкви.

Парубий подчеркнул, что это открывает путь для «объявления Всеукраинского архиерейского объединительного собора в Киеве», и добавил, что «предварительно планируется, что он состоится в начале декабря в Киеве».

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По словам Парубия, эту информацию он сообщил для того, чтобы не было «дискуссии по поводу различных дат».

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Бывший пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко утверждал, что Объединительный собор состоится 22 ноября.