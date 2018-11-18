Объединительный собор православных церквей Украины перенесен - СМИ

На этом соборе должны избрать главу будущей автокефальной церкви.

Объединительный собор украинских православных церквей, который должен утвердить все условия создания поместной церкви в Украине и избрать ее председателя, перенесен на декабрь.

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Об этом рассказали источники в церковных кругах изданию "Левый берег". Отмечается, что пока ориентировочная дата проведения этого собора установлена на 9-10 декабря.

Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ Московского Патриархата назвал дату проведения объединительного собора – 22 ноября.

Между тем, в УПЦ Киевского патриархата ранее заявили об отсутствии официальной даты проведения объединительного собора.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Также было принято решение о признании Константинополем узурпации власти над Киевской митрополией Москвой незаконным актом. Также синод решил снять все запретительные санкции РПЦ в отношении предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария. Вместе с тем Патриархия подчеркнула недопустимость имущественных конфликтов и насилия в процессе созидания поместной церкви в Украине.

В ответ на это 15 октября Русская православная церковь заявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.