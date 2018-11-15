В УПЦ КП заявили об отсутствии официальной даты проведения Объединительного собора

Объявление даты Объединительного Собора будет означать, что подготовительный процесс завершен.

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря отметил, что дату Объединительного Собора объявят официально.

По его словам, "пока она официально не объявлена - по сути дать нет". Об этом он написал в Facebook.

"Дата Собора будет объявлена ​​официально. Пока она официально не объявлена ​​- по сути даты нет. Так же, как проект Томоса был давно подготовлен - но документом он станет только после официального принятия и распространения", - подчеркнул Зоря.

Архиепископ отметил - объявление даты Объединительного Собора означает, что подготовительный процесс завершен. Сейчас, по его словам, подготовка продолжается.

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"Хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстро достичь успешного завершенння - Томоса об автокефалии", - написал Евстратий Зоря.

"Различные источники, особенно средства московской дезинформации в Украине, настойчиво распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не произойдет, потому что процесс подготовки еще продлится - создать цунами "зрады", - заявил он.

Как сообщалось, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября.

13 ноября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

Представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви, заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают.