Боевики с автоматами и обеспокоенные жители: миссия ОБСЕ рассказала, как прошли псевдовыборы в ОРДЛО

Специальная мониторинговая миссия отметила небольшое увеличение присутствия незаконных вооруженных формирований в некоторых частях центра Донецка.

Некоторые мирные жители выражали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обеспокоенность по поводу «голосования» на псевдовыборах на оккупированной части Донбасса, состоявшихся 11 ноября.

Об этом говорится в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по наблюдению за ситуацией в сфере безопасности в день анонсированных так называемых «выборов» в не подконтрольных правительству Украины районах на Донбассе.

"До 11 ноября в не подконтрольных правительству районах наблюдатели видели билборды с призывом к участию в «выборах» 11 ноября и информацией о них. На контрольном пункте въезда-выезда в подконтрольной правительству Станице Луганской команда СММ видела билборд с предупреждением против участия в так называемых "выборах", - говорится в отчете. В частности, СММ видела билборд с надписью на украинском языке: «СБУ попереджає: участь у виборах в ОРЛО - державна зрада» («СБУ предупреждает: участие в выборах в ОРЛО - государственная измена»).

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"11 ноября в не подконтрольном правительству Донецке команда миссии зафиксировала небольшое увеличение присутствия членов вооруженных формирований в некоторых частях центра города. Наблюдатели видели здания с табличками, на которых было написано «избирательные участки», перед большинством таких зданий стояли 2-4 человека в полном боевом снаряжении и с автоматами. Вблизи наблюдатели видели прилавки, похожие на те, которые используются на рынках. Согласно наблюдениям миссии, в течение определенного периода времени не работали сети мобильной связи (Vodafone и «Феникс»)", - заявили в миссии.

Также сказано, что "в период с 9 по 11 ноября несколько человек в разных населенных пунктах, расположенных в не подконтрольных правительству районах Луганской области, порознь сообщили СММ, что они «проголосовали». Некоторые говорили, что они не «голосовали», а другие отметили, что они «знали про «выборы».

"В не подконтрольных правительству районах в обеих областях во время разговора с наблюдателями мирные жители выражали свою обеспокоенность из-за возможных последствий для тех, кто «проголосует», а затем будет ехать в подконтрольные правительству районы. Другие мирные жители по отдельности делились своими переживаниями относительно того, что люди чувствовали, что они вынуждены «голосовать», поскольку иначе могут столкнуться с задержками с выплатой заработной платы или оказанием услуг по охране здоровья в не подконтрольных правительству районах", - заявили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступила с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРДЛО нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.