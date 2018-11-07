В Одессе задержали мужчин, поставлявших больницам технический кислород вместо медицинского

Их клиентами были более 15 коммунальных медицинских учреждений, среди которых детские больницы, родильные дома.

В Одессе задержаны двое подозреваемых, которые поставляли медучреждениям технический кислород вместо медицинского.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области со ссылкой на прокурора области Олега Жученко, установлено, что подозреваемые в течение 2017-2018 годов торговали в Одесской области техническим жидким кислородом.

Согласно сообщению, вчера, 6 ноября, на основании решения суда двух подозреваемых задержали с целью доставки в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей. Это руководитель одесского филиала предприятия, специализирующегося на производстве и продаже лекарств, а также его сообщник – перевозчик фальсификата.

По данным пресс-службы, директор филиала в Одессе наладил торговлю на территории города и всей Одесской области поддельными лекарственными средствами.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба, то есть бюджетных средств, которые по договорам оплатили больницы за техническое кислород, составляет более 2,6 млн грн.

«Их клиентами за этот период стали более 15 коммунальных медицинских учреждений, среди которых детские больницы, родильные дома и тому подобное», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что прокуратура области совместно с Главным управлением Национальной полиции в области и региональным Управлением защиты экономики органов полиции разоблачили преступную схему реализации фальсифицированных лекарств на территории всего региона.

Задержанных подозревают в перевозке, хранении и сбыте фальсифицированных лекарств и завладении имуществом, злоупотребляя служебным положением (ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, в марте в Одесской области правоохранители разоблачили предприятие, которое поставляло в больницы региона технический кислород вместо медицинского.

Справка УНИАН. Жидкий медицинский кислород – зарегистрированный в Украине препарат, применяемые для дыхания и лечебных целей (сердечно-сосудистая недостаточность, ишемия, гипоксические состояния, стенокардия, пневмония, астма, при анестезии и других медицинских случаях).