На выходные температура воздуха в Украине будет прыгать от 13 градусов мороза до 7 градусов тепла

На остальной территории ожидается ночью 0-6 мороза, днем 0-5 тепла. Удержатся туманы, которые ухудшат видимость до 100-300 метров, местами будет наблюдаться изморозь. Восточный антициклон, область высокого атмосферного давления, принесет преимущественно сухую погоду в большинство областей Украины, а на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла, на Закарпатье до 7 тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-6 мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В центральных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 0-6 мороза, местами до -8-10 градусов, днем от 2 мороза до 4 градусов тепла.

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На востоке Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1-7, местами -8-13 градусов, днем 0-5 мороза, в Луганской области до -10 градусов.

В южной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 5 градусов тепла. В Крыму ночью от 2 мороза до 4 тепла, днем 0-6 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -1-3, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.