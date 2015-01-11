Синоптики прогнозируют на 12 января мокрый снег, днем 0-6° тепла

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Ближайшей ночью в южной и восточной частях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, завтра днем в восточных, западных и местами северных областях небольшой мокрый снег», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине меняются погодные условияВ то же время в последующие двое суток, по прогнозам синоптиков, без осадков, лишь ночью 13 января в западных и северных областях ожидается небольшой мокрый снег с дождем.

На дорогах страны гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-12 м/с, порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Температура ночью от 5° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла, 13-14 января в западных областях и на юге Крыма до 9° тепла.