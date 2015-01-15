Миссия ОБСЕ прибыла в Донецкий аэропорт, возле нового терминала продолжается бой

Миссия ОБСЕ прибыла в Донецкий аэропорт, однако ее могут обстрелять боевики, которые ведут бой с силами АТО в новом терминале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Представители Совместного центра координации надзора за линией разграничения, в состав которой входят российские, украинские офицеры, и ОБСЕ сейчас прибыли в Донецкий аэропорт и приближаются к старому терминалу», - сказал он.

Однако, по словам Лысенко, «сейчас возле нового терминала продолжается бой и сразу идет предупреждение о том, что террористы, которые будут находиться со стороны нового терминала, могут обстрелять представителей миссии и спровоцировать скандал, то есть готовится провокация против миссии ОБСЕ и нашей совместной группы».