Главу УПЦ МП Онуфрия не пустят на объединительный Собор

Не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины, будут присутствовать на соборе.

Архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что принимать участие в объединительном Соборе будут только те, кто обратился к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии.

По его словам, нет оснований для участия в собрании митрополита Онуфрия и архиереев Московского патриархата, которые выступают против автокефалии. Об этом сообщает Главком.

Читайте такжеКиевский патриархат хочет, чтобы УПЦ МП сменила название на РПЦ

Он отметил, что не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины, будут присутствовать на соборе. Кроме этого, участие в собрании примут представители от Вселенского патриарха.

Как рассказал ранее Петр Порошенко, к Вселенскому Патриарху с подписями в поддержку украинского Томоса обратилась и часть епископов Московского Патриархата. "Они выдержали давление, шантаж, угрозы и запугивания", - добавил глава страны.

Напомним, Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и избрать ее предстоятеля, может состояться в Соборе Святой Софии в Киеве.