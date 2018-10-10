Вследствие оккупации Крыма Россией подозрения объявлены 467 лицам - Луценко

В суд уже направлены 100 уголовных дел с обвинительными актами.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что в связи с оккупацией Российской Федерацией Крыма уже сообщено о подозрении 467 лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал на презентации стратегии развития прокуратуры Автономной Республики Крым на 2019-2022 годы.

"В отношении преследования лиц, причастных к совершению преступлений против основ национальной безопасности. По указанным фактам сообщено о подозрении после тщательного сбора информации, - как вы понимаете, эта информация собирается в необычных условиях, - но, тем не менее, подозрения объявлены 467 лицам", - заявил Луценко.

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"В суд уже направлены 100 уголовных дел с обвинительными актами. На скамье подсудимых оказались бывшие депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым - 64, Севастопольского городского совета - 21, так называемый "министр здравоохранения" Крыма, шесть членов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и другие", - подчеркнул генпрокурор.

"На данный момент суды вынесли уже 3 приговора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 Уголовного кодекса) и государственную измену (ст. 111 УКУ). В частности, в отношении бывшего депутата так называемого Евпаторийского городского совета Сергея Осьминина, члена всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", а также так называемого "заместителя министра спорта Республики Крым", который оказывал помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины", - добавил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.