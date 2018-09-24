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Фото Седоковой в прозрачных колготках и без белья возмутило фанатов

14:17, 24 сентября 2018
Общество
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Седокова поделилась новым кадром / Instagram Анна Седокова

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, разозлила сеть откровенным снимком. Поклонникам не понравился слишком откровенный наряд певицы.

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Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

"Тихий уютный домашний воскресный вечер", - подписала фото певица.

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Теги: #Седокова в Москве