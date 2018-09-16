В Украине сегодня вспоминают журналиста Гонгадзе, которого убили 18 лет назад

Украинские журналисты и правозащитники обратились с требованием к властям окончательно расследовать убийство Гонгадзе.

В Украине 16 сентября чтят память украинского журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез в этот день в 2000 году.

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В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

Украинские журналисты и правозащитники обратились с требованием к властям окончательно расследовать убийство Георгия Гонгадзе. Об этом говорится в совместном заявлении сразу нескольких журналистских и общественных организаций, передает «Радио Свобода».

«Каждый год 16 сентября, уже 18-й год подряд, мы, журналисты и правозащитники, обращаемся к украинским чиновников с теми же словами - расследуйте, наконец, к концу убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Найти и привлечь к ответственности заказчиков обещали все президенты и все главы МВД и ГПУ. Но каждый год повторяется одно и то же. Нас, представителей украинских медийных, правозащитных организаций и журналистского сообщества, возмущают постоянные пустые обещания, и мы требуем у президента Украины, премьер-министра, министра внутренних дел и генпрокурора завершить расследование и назвать, наконец, заказчиков убийства нашего коллеги», - говорится в заявлении.

Журналисты и общественность также требуют оперативного расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

«Мы хотим услышать публичный отчет власти о ходе этих расследований, и ждем скорейшего их завершения и наказания виновных», - говорится в заявлении, которое подписали Институт массовой информации, «Детектор медиа», Center for Civil Liberties, Центр информации о правах человека, Институт демократии имени Пилипа Орлика, Донецкий институт информации и Лаборатория цифровой безопасности.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине почтили память украинского журналиста Георгия Гонгадзе в 18-ю годовщину его исчезновения.

Об этом сообщается в микроблоге дипломатического ведомства в Twitter.

«Сегодня, в 18-ю годовщину исчезновения и убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе, мы вспоминаем и чтим память господина Гонгадзе и других журналистов, погибших или пострадавших от запугивания и нападений в результате своей работы», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, согласно заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело хранилось в киевском морге.

В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы. В августе 2005 года в то время президент Виктор Ющенко, который сменил на посту главы государства Леонида Кучму, посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

Георгий Гонгадзе был похоронен 22 марта 2016 года в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. В обращении, приуроченном к похоронам, вдова Гонгадзе Мирослава отметила, что с захоронением журналиста его дело не прекращается, заказчики его убийства должны быть осуждены.