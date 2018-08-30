Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" находится в критическом состоянии

По словам адвоката, Арсену Джеппарову грозит инсульт, если ему вовремя не окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Фигурант крымского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров, которого удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону, находится в критическом состоянии, сообщил адвокат Айдер Азаматов.

"У Арсена высокое давление, сильные головные боли уже в течение последних семи месяцев, немеет правая часть головы и руки", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По его словам, Джеппарову грозит инсульт, если ему вовремя не окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Азаматов отметил, что Джеппаров ранее неоднократно жаловался, что в оказании медицинской помощи ему отказывают.

В связи с "критическим состоянием" адвокат намерен подать ряд жалоб на СИЗО, в котором удерживают его подзащитного.

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"Я буду подавать жалобу на бездействия сотрудников СИЗО и медсанчасти в связи с тем, что они не оказывают необходимую медицинскую помощь Арсену Джеппарову. Буду готовить жалобу в прокуратуру и, соответственно, в Федеральную службу исполнения наказаний", - сказал он в комментарии Крым.Реалии.

В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук. Арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону.