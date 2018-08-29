В Киеве наградили лучших производителей напитков

Большие корпорации и маленькие компании боролись за престижные наградыМеждународного дегустационного конкурса пива, безалкогольных, слабоалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод, который прошел 28 августа. Его с 1997 года ежегодно проводит отраслевая компания «Укрпиво», объединяющая украинских и международных производителей пива, солода и безалкогольных напитков. Члены жюри – эксперты, профессиональные дегустаторы и технологи из Украины и зарубежья – оценивают напитки по ряду критерий, в том числе по внешнему виду, вкусу, аромату и консистенции. В этом году они «в слепую» продегустировали 128 образцов продукции от 36 предприятий Украины. По словам генерального директора ЗАО «Укрпиво» Галины Кореньковой, были представлены лучшие образцы пива, слабоалкогольных, безалкогольных напитков и воды.

«За этим стоит не просто качественный продукт, который попадает на рынок, но и работа огромных коллективов, их стремление к улучшению качества и развитию. На фоне общего кризиса мы отмечаем прирост производства напитков в Украине. И это не без участия нашего конкурса, который стимулирует отрасль, объединяет производителей», – сказала она во время церемонии награждения.

Наиболее престижную награду, «Янтарную звезду», в этом году завоевала компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед». Эту награду учредили десять лет назад, и впервые в истории конкурса ее уже в третий раз получила одна и та же компания. В этот раз «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» получила ее за наиболее высокий в Украине прирост производства безалкогольных напитков по результатам 2017 года. Кроме того, компания заслужила Гран-при за наивысшее качество, семь медалей за высокое качество и отменный вкус напитков и Почетный кубок за разработку дизайна этикетки нового продукта.

Как отметил директор по связям с общественностью «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» Андрей Бублик, отраслевая награда является признанием работы всего большого коллектива компании.

«Мы очень гордимся этим. Коллектив ежедневно делают все возможное, чтобы наша продукция была качественной, чтобы ее разнообразие и вкусы соответствовали самым взыскательным требованиям потребителей. Мы не просто единожды достигли высоких результатов, а из года в год повышаем планку, демонстрируем топовое качество и тем самым устанавливаем правила высоких стандартов для всех игроков рынка», –подчеркнул он.