Гриневич: в 2019 году не будет обязательным ВНО по математике

В Минобразования заявляют, что вопрос введения обязательного ВНО по математике требует общественного обсуждения.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что в 2019 году не будут вводить обязательное внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции.

По ее словам, на сегодняшний день самые высокие баллы по ВНО у учащихся, которые сдают математику.

«Это свидетельствует о том, что в Украине есть очень хорошее элитарное математическое образование для элитарных групп, которые учатся в физматшколах, в школах с углубленным изучением математики», - пояснила министр.

Гриневич отметила, что необходимо пересмотреть систему методики преподавания математики. «Мы еще не приняли этого решения (речь идет о решении о введении обязательного ВНО по математике - УНИАН). Мы его отдадим на общественное обсуждение, проговорим в коллективах. Но идея состоит в том, чтобы со временем, не в 2019 году, потому что об этом необходимо объявить заранее, предложим ВНО по математике обязательное для всех», - сказала она.

При этом Гриневич добавила, что будут два уровня - базовый и уровень углубленного изучения.

Как известно, сегодня ВНО по математике сдавали лишь те выпускники, которым этот предмет необходим для поступления в вуз.