Украина стала одной из самых популярных тем по числу просмотров и правок в Википедии

Об этом сообщает Новое Время.

Онлайн-энциклопеции обнародовала видеоотчет за 2014 год, в котором показано, что больше всего читали и редактировали пользователи.

В общей сложности, по итогам года, в Википедию внесли более 100 млн правок.

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В числе самых популярных тем оказалась революция в Украине, война на Донбассе и падение малазийского Боинга.

Помимо Украины, пользователей Википедии интересует информация о лихорадке Эбола, флешмобе Ice Bucket Challenge, Евровидении и Чемпионата мира по футболу.