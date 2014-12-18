Украина стала одной из самых популярных тем по числу просмотров и правок в Википедии
15:42, 18 декабря 2014Общество
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В уходящем 2014 году Украина стала одной из самых популярных тем, которые чаще всего подвергались редактированию.
REUTERS
Об этом сообщает Новое Время.
Онлайн-энциклопеции обнародовала видеоотчет за 2014 год, в котором показано, что больше всего читали и редактировали пользователи.
В общей сложности, по итогам года, в Википедию внесли более 100 млн правок.
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В числе самых популярных тем оказалась революция в Украине, война на Донбассе и падение малазийского Боинга.
Помимо Украины, пользователей Википедии интересует информация о лихорадке Эбола, флешмобе Ice Bucket Challenge, Евровидении и Чемпионата мира по футболу.
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