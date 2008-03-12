Поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 44%

Поставки нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы, по оперативным данным, в январе-феврале сократились на 43,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 1239,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки украинской нефти в январе-феврале на украинские НПЗ сократились на 2,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 466,0 тыс. тонн.

В январе-феврале украинские НПЗ переработали 1153,5 тыс. тонн нефти, что на 47,6% меньше, чем в январе-феврале 2007 года.

Справка УНИАН. В 2007 году поставки нефти на украинские НПЗ сократились на 6,0%, по сравнению с 2006 годом, до 12 млн. 618,4 тыс. тонн. Поставки украинской нефти в 2007 году на украинские НПЗ увеличились на 1,3%, по сравнению 2006 годом, до 2 млн. 810,3 тыс. тонн. В 2007 году украинские НПЗ переработали 12 млн. 804,5 тыс. тонн нефти, что на 4,3% меньше, чем в 2006 году.