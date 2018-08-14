Сегодня в Киеве из-за футбольного матча изменят работу три станции метро

С 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция метро «Олимпийская», закрыта на выход станция метро «Дворец спорта» и на вход станция метро «Площадь Льва Толстого».

В Киеве сегодня, 14 августа, будет изменен график работы трех станций метро в связи с проведением футбольного матча.

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, 14 августа на НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч Лиги Чемпионов между командами «Динамо» и «Славия».

В связи с этим с 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция метро «Олимпийская», закрыта на выход станция метро «Дворец спорта» и на вход станция метро «Площадь Льва Толстого».

После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров на станциях: «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец Спорта».

Как сообщал УНИАН, КГГА утвердила строительство двух станций метро на Виноградарь в течение трех лет.