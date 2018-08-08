Умер известный харьковский журналист

Журналист Виталий Булат писал материалы на социальную и промышленную тематику для харьковской газеты "Время".

В Харькове умер известный украинский журналист Виталий Булат. За его жизнь врачи боролись два дня.

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Булат скончался в реанимации, пишет на своей странице в Facebook журналистка Елена Зеленина.

"В воскресенье был на Журавлевке, купался, сердечный приступ, тонул, откачали. Вторые сутки был в реанимации, попеременно приходя в сознание", - говорится в сообщении Зелениной.

Как сообщал УНИАН, в июне умер основатель и главный редактор газеты "Клеванский тракт", почетный журналист Украины Виктор Парфенюк.