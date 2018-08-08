Умер известный харьковский журналист

14:25, 08 августа 2018
Общество
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Врачи не спасли Булата / фото gx.net.ua

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Булат скончался в реанимации, пишет на своей странице в Facebook журналистка Елена Зеленина.

"В воскресенье был на Журавлевке, купался, сердечный приступ, тонул, откачали. Вторые сутки был в реанимации, попеременно приходя в сознание", - говорится в сообщении Зелениной. 

Как сообщал УНИАН, в июне умер основатель и главный редактор газеты "Клеванский тракт", почетный журналист Украины Виктор Парфенюк.

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Теги: #смерть#журналист