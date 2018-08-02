В Бердянске попрощались с расстрелянным ветераном АТО "Сарматом" (фоторепортаж)

На гражданскую панихиду на главной площади Бердянска пришли около 400 человек.

В Бердянске Запорожской области сегодня, 2 августа, простились с активистом, бывшим участником АТО Виталием Олешко, которого застрелили 31 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, в 12.00 на главной площади Бердянска началась гражданская панихида, на которой присутствовали около 400 человек: боевые побратимы Виталия Олешко, волонтеры, а также жители города. Затем гроб с телом перевезли в храм, где состоялось отпевание. Виталия Олешко похоронили на местном кладбище.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля. В этот же день полицейские задержали 4 бывших участников АТО по подозрению в убийстве, а также местного жителя, который предоставил им автомобиль.

Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта.