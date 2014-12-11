Минрегион предлагает сделать схемы теплоснабжения городов обязательными

Как сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на заместителя министра Андрея Белоусова, соответствующее предложение содержится в разработанном ведомством законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отношений в сфере теплоснабжения».

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Как пояснил Андрей Белоусов, схема теплоснабжения разрабатывается специальным институтом и должна закреплять, какой должна быть система теплоснабжения в городе, районе и даже в отдельном доме. Однако такие схемы, по данным Минрегиона, отсутствуют примерно в трети городов.

«У нас сегодня только две трети городов имеют утвержденные схемы теплоснабжения. Это потому, что разработка этих схем законодательно не определена как обязательная. Кроме того, нет четкой нормы, которая бы запрещала выполнять в городе работы, не отвечающие существующей схеме теплоснабжения», - цитирует Андрея Белоусова пресс-служба Минрегиона.

По словам замминистра, в случае принятия разработанного Минрегионом документа все города обязаны будут разработать и утвердить схемы теплоснабжения. В таком случае дальнейшее строительство, реконструкция или капитальный ремонт котельных должны будут соответствовать утвержденной схеме теплоснабжения. Это же будет касаться и установки автономного отопления.

Андрей Белоусов также подчеркнул, что схемы теплоснабжения помогут понять, каким образом, согласно существующей стратегии, страна сможет заместить 50% газа в коммунальной теплоэнергетике.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине уже озвучивались предложения сделать обязательными схемы теплоснабжения городов и ввести штрафы за нарушение этих схем. В частности, в 2013 году правительство предлагало Верховной Раде утвердить законопроект, согласно которому органы местного самоуправления должны были утверждать схемы теплоснабжения населенных пунктов с указанием территорий, на которых обязаны применяться централизованная или индивидуальная системы отопления. Кроме того, проектом закона предлагалось запретить самовольное отключение потребителей от централизованных теплосетей и централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением случаев, когда это предусмотрено схемой теплоснабжения населенного пункта. Необходимость внесения таких изменений авторы законопроекта поясняли сложившейся в Украине ситуацией, когда люди массово отказываются от централизованного отопления в пользу индивидуального по причине дешевизны последнего, что в конечном итоге значительно снижало рентабельность работы централизованных котельных и разрушало систему централизованного теплоснабжения в целом. Однако позднее данный законопроект был отозван из Верховной Рады.