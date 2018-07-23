В Одессу прибыли два корабля НАТО

У одного из причалов пассажирского комплекса Одесского морпорта ошвартовался фрегат противовоздушной обороны флота Нидерландов. Также встал к причалу фрегат ВМС Турции.

В Одессу сегодня прибыли 2 корабля военно-морской группы НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил ВСУ, в Одессу прибыли корабли соединения постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2).

В частности, у одного из причалов пассажирского комплекса Одесского морского порта уже ошвартовался, прибывший с визитом в Украину, фрегат противовоздушной обороны HNLMS «De Ruyter» (F804) Королевского военно-морского флота Нидерландов. Также встал к причалу фрегат TCG «Fatih» (F-242) ВМС Турции.

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Планируется, что в рамках визита состоятся протокольные встречи командования похода и командиров кораблей в командовании ВМС ВС Украины, встречи с представителями Одесской областной государственной администрации и Одесского горсовета. Программа визита также предусматривает проведение занятий по борьбе за живучесть кораблей, посещение кораблей НАТО военнослужащими ВМС ВС Украины.

«Команды кораблей соединения также ожидает культурная программа, экскурсия по городу», - отметили в пресс-центре.

Предполагается также, что корабли будут открыты для свободного посещения. Сроки визита в пресс-центре не уточнили.