Приставил нож к горлу: на Прикарпатье задержали нелегала, который принуждал украинку к браку (видео)

21:29, 14 июля 2018
Общество
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Муж приставил нож к горлу жынки \ фото mukachevo.net

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Весной за нарушение срока пребывания в Украине его депортировали, но он украл документы своего брата-близнеца, вернулся к любимой и, приставив к горлу нож, требовал выйти за него замуж, говорится в сюжете ТСН. Пришлось вмешаться спецназовцам.

Мужчину, который взял женщину в заложницы, обезвреживают за считанные секунды, но этому предшествовали 8-часовые переговоры.

Женщина говорит, что пока ухаживал в этот период был великолепен, но когда начали встречаться, стал вести себя ужасно, относился к ней как к вещи. Она говорит, что мужчина предлагал ей ехать вместе с ним в Германию. По словам женщины, он бил ее и ее детей. Потерпевшей удалось отправить детей к соседке, которая и вызвала полицию.

Сейчас у женщины шок и многочисленные ссадины. Обидчик женщины в СИЗО. Ему грозит от 5 до 8 лет за решеткой.

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