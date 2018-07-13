Валентин Резниченко: Центр матери и ребенка им. Руднева получит новое оборудование и станет дружественным пространством

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что в текущем году будет завершена реконструкция Центра матери и ребенка им.Руднева в Днепре, а уже сейчас хирургический корпус Центра получил современный ангиограф, используемый для операций на сосудах и головном мозге.

До сих пор подобные операции детям Днепропетровской области можно было сделать лишь в Киеве.

По словам Резниченко, покупка оборудования и реконструкция медицинский учреждений проводится за счет областного бюджета.

«Вывести медицину на новый уровень - такую задачу ставит Президент Украины Петр Порошенко. Чтобы воплотить их в жизнь, мы ежегодно открываем по одной обновленной областной больнице. Один из примеров - хирургический корпус днепровского Центра матери и ребенка им.Руднева. Мы строим его «с нуля». Параллельно мы покупаем оборудование - сказал губернатор Днепропетровщины.

Операционный блок строится по европейским стандартам, здесь предусмотрено антибактериальное покрытие стен и системы стерильного воздуха. Также в строящемся сейчас Хирургическом корпусе будут кардиохирургия, отделение головы и шеи, пластическая хирургия.

Резниченко также отметил, что новое хирургическое отделение сможет увеличить количество операций в 3,5 раза - до 7 000 в год. Кроме этого, здесь будут расположены современные рентген-кабинет, кабинет томографии, палаты, операционный блок с четырьмя операционными, зал лечебной физкультуры, массажные кабинеты, а также единственный в области бассейн для детей с асфиксией.

«Все объекты, которые мы строим или реконструируем - это комфортные дружелюбные пространства», - подчеркнул Резниченко.

В настоящее время строители завершают отделку фасада и ведут внутренние работы.

Как сообщалось ранее, реконструированный педиатрический корпус Центра матери и ребенка им.Руднева в прошлом году открыл Президент Петр Порошенко. «Это совместный проект государства и региона. Это результат моей программы децентрализации власти, когда громада сама определяет свои приоритеты и направляет туда деньги», - сказал Президент.

Напомним, что согласно рейтингу губернаторов, составленного журналом «Корреспондент», Валентин Резниченко занял второе место по показателям экономического, финансового и социального развития регионов.