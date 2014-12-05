В Полтавской области зафиксирована первая этой зимой смерть от переохлаждения

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью облуправления милиции.

По их данным, вчера в Краснознаменке (пригород Кременчуга Полтавской области), возле электроопоры по улице Шевченко был обнаружен труп 55-летнего мужчины.

Читайте такжеПолтавщина: на мобильных пунктах обогрева будут работать медикиМедики, которые приехали на вызов, констатировали смерть от переохлаждения. Предварительно стало известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

Тело направлено в морг для проведения судмедэкспертизы.