В Полтавской области зафиксирована первая этой зимой смерть от переохлаждения

11:52, 05 декабря 2014
Общество
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В Полтавской области зарегистрирована первая этой зимой смерть от переохлаждения.

Зафиксирована первая этой зимой смерть от переохлаждения

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью облуправления милиции.

По их данным, вчера в Краснознаменке (пригород Кременчуга Полтавской области), возле электроопоры по улице Шевченко был обнаружен труп 55-летнего мужчины.

Читайте такжеПолтавщина: на мобильных пунктах обогрева будут работать медикиМедики, которые приехали на вызов, констатировали смерть от переохлаждения. Предварительно стало известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

Тело направлено в морг для проведения судмедэкспертизы.

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