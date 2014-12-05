В Полтавской области зафиксирована первая этой зимой смерть от переохлаждения
11:52, 05 декабря 2014Общество
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В Полтавской области зарегистрирована первая этой зимой смерть от переохлаждения.
Зафиксирована первая этой зимой смерть от переохлаждения / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью облуправления милиции.
По их данным, вчера в Краснознаменке (пригород Кременчуга Полтавской области), возле электроопоры по улице Шевченко был обнаружен труп 55-летнего мужчины.
Читайте такжеПолтавщина: на мобильных пунктах обогрева будут работать медикиМедики, которые приехали на вызов, констатировали смерть от переохлаждения. Предварительно стало известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.
Тело направлено в морг для проведения судмедэкспертизы.
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