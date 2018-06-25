Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Балуха отложено

Осужденного украинского активиста не доставили в суд.

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении голодающего в СИЗО украинского активиста Владимира Балуха подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя отложил на 5 июля.

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Об этом сообщает издание «Крым. Реалии». «Балуха не доставили в суд, поскольку Железнодорожный райсуд не знал, что в отношении него рассматривается другое уголовное дело, и он закреплен на сегодня за Раздольненским райсудом (Крыма). Нужно было отправить запрос о возможности его этапирования сюда для рассмотрения ходатайства», - прокомментировала ситуацию адвокат Ольга Динзе.

Также она отметила, что в случае, если до 5 июля Раздольненский районный вынесет обвинительный приговор Булаху по уголовному делу о дезорганизации работы ИВС (изолятор временного содержания - УНИАН), то Железнодорожный райсуд Симферополя может отказать в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении из-за того, что активист будет находиться после вынесения приговора на этапировании к месту отбывания наказания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня контролируемый Россией суд в Симферополе должен был рассмотреть ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Балуха.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявлений начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Балух 19 марта объявил голодовку.

15 июня ему стало плохо во время заседания подконтрольного РФ Раздольненского райсуда.

22 июня адвокат сообщил, что активист отказался от сухарей и стал пить только воду.

22 июня Балух написал письмо президенту Украины, в котором выразил надежду, что цивилизованный мир примет во внимание «горький опыт истории» и остановит агрессивные действия России.

24 июня Петр Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и мужество и пообещал продолжить работу по освобождению его и других политзаключенных Кремля.