В Севастополе планируют отключать свет по графику

Об этом сообщает Крыммедиа.

Такая мера связана с ограничением перетока электромощности из Украины в Крым до 650МВт. Это позволит не допустить полного отключения света на полуострове. График вводится по распоряжению диспетчера предприятия «Крымэнерго».

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«Просим всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации в условиях непростого переходного периода и не использовать без необходимости электроприборы в быту», – призвали в пресс-службе.

С графиком можно ознакомиться на сайте компании «Севастопольэнерго».