"Я думаю, что он планировал убийство": продюсер Ягольник рассказал о нападении на него в Киеве

Мужчина остановил нападающего рукой, едва не получив травму на всю жизнь. Получив отпор, нападавший убежал, говорит продюсер.

Украинский продюсер Александр Ягольник, на которого в ночь на 9 июня было совершено нападение, рассказал, что нападавший мог иметь намерение убить его.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.uа. Инцидент произошел около двух часов ночи в столичном районе Позняки, когда Ягольник возвращался с дня рождения своего брата.

"Во дворе возле дверей дома вынырнул какой-то мужчина и спросил: "Ты продюсер Ягольник? Я говорю: "Да, я". Он говорит: "Есть разговор". И это были последние слова, которые он планировал мне сказать", - вспомнил продюсер.

После этого, говорит Ягольник, его спасли лишь рефлексы, приобретенные во время давнишних занятий джиу-джитсу.

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"Я заметил, что он идет на меня с ножом и машинально поставил блок. Если бы я в свое время не занимался джиу-джитсу, я бы... Я думаю, что он планировал убийство", - сказал Ягольник.

Получив отпор, нападавший убежал, говорит продюсер. В результате нападения он получил глубокое ранение руки и обратился к медикам.

"Врач сказал, что если было бы немного выше, то была бы травма на всю жизнь. Зашивали вживую, без анестезии", - добавил Ягольник.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью неизвестные напали на популярного украинского продюсера Александра Ягольника. В результате драки, продюсеру нанесли ранение руки. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении.