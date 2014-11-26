Россия сократила поставки оружия боевикам, они не решаются атаковать "киборгов" - штаб АТО

Россия существенно ограничила поставки ресурсов боевикам, поэтому они не осмеливаются атаковать Донецкий аэропорт.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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«Ситуация по Донецкому аэропорту: информация о танковом бое вблизи аэропорта не соответствует действительности. Террористы отважились только на демонстрацию боевого присутствия. То есть, на расстоянии в 3-4 километра от позиций наших войск бандиты прокурсировали в поле зрения наблюдательных постов и сделали по одному выстрелу наугад», - говорится в сообщении.

«Российские хозяева существенно ограничили поставки ресурсов боевикам. Поэтому те не осмеливаются, как раньше, лезть в лобовые атаки на рубеже обороны наших «киборгов», - отмечает пресс-центр АТО.